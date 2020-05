Matteo Salvini replica a George Soros: "Essere attaccato da uno speculatore senza scrupoli come lui è un onore"

22 maggio 2020 a

Non passa molto tempo prima che Matteo Salvini replichi a George Soros. L'attivista ungherese dalle discutibili tendenze politiche è tornato quest'oggi ad attaccare il leader della Lega, definendolo un pericolo per l'Italia perché vuole, a suo dire, lasciare l'Ue. Ma ecco che la replica arriva dal diretto interessato e più spiccata che mai: "Essere attaccato dal 'signor' Soros, speculatore senza scrupoli e nemico dell'Italia, sostenitore dell'immigrazione clandestina e finanziatore di Ong di ultrasinistra, è per me un onore e una medaglia!".

Questo il commento dell'ex ministro su Facebook con cui liquida chi lo ha tirato in ballo. Dichiarazione che non può che generare sostegno tra i suoi sostenitori che lo incitano ad andare avanti, sottolineando che "in un mondo normale questo personaggio starebbe in galera!".

