Recovery Fund, Antonio Maria Rinaldi contro Enrico Letta: "La Ue diventa adulta? Gli hanno messo il pannolone"

Oggi, mercoledì 27 maggio, è il giorno del Recovery Fund, presentato in pompa magna a Bruxelles e subito esaltato dalla sinistra, dal commissario Paolo Gentiloni in primis. E tra i cantori del fondo messo a disposizione dalla Ue per ripartire dopo il coronavirus, che in verità pone condizioni stringenti ai Paesi, ecco in prima fila l'ex premier Enrico Letta, il quale twitta: "Oggi l'Europa diventa adulta", aggiungendo l'immancabile hashtag #RecoveryFund. Parole riprese e rilanciate da Antonio Maria Rinaldi, che sempre su Twitter risponde a Letta. E lo fa, come sempre, in modo tagliente, senza giri di parole: "Infatti la Germania e la Francia gli hanno messo il pannolone!", conclude tagliente l'europarlamentare della Lega.

