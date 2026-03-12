Libero logo
Iran
Nuovo cartello stradale, cosa indica il rombo bianco su sfondo blu

giovedì 12 marzo 2026
Nuovo cartello stradale, cosa indica il rombo bianco su sfondo blu

Nuovo segnale stradale in Europa: si tratta di un rombo bianco su sfondo blu. Cosa indica? Le corsie Hov (High Occupancy Vehicle, veicolo ad alta occupazione), una restrizione su corsie appositamente segnalate, solitamente poste a sinistra. Storicamente presente sulle strade di Stati Uniti e Canada, questo segnale è approdato ora anche sulle strade francesi ed è pronto a diffondersi in tutta Europa, anche in Italia. La sua presenza sarebbe stata già segnalata in Germania e in Spagna.

I veicoli ad alta occupazione cui si riferisce il cartello sono i mezzi con minimo a bordo due persone (conducente più almeno un passeggero), trasporti pubblici e taxi, mezzi per persone con mobilità ridotta, veicoli elettrici o a bassissime emissioni. Solo questi veicoli, quindi, possono occupare la corsia indicata dal segnale. Per i trasgressori, individuati grazie a sistemi di rilevamento automatico presenti sulle corsie, le multe sono alte: 135 euro in Francia, 200 in Spagna.

A questo cartello, poi, possono essere associati altri segnali stradali: l'indicazione delle fasce orarie durante le quali la restrizione è in funzione oppure quella del numero minimo di passeggeri (2+/3+) che devono essere a bordo per poter usufruire di tale corsia. Il nuovo segnale, inoltre, può trovarsi a bordo strada, può essere dipinto sulla carreggiata o può essere indicato su un pannello luminoso quando il suo uso è temporaneo. Ovviamente, i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine sono esenti da tali limitazioni. 

