Nuovo cartello stradale, cosa indica il rombo bianco su sfondo blu

Nuovo segnale stradale in Europa: si tratta di un rombo bianco su sfondo blu. Cosa indica? Le corsie Hov (High Occupancy Vehicle, veicolo ad alta occupazione), una restrizione su corsie appositamente segnalate, solitamente poste a sinistra. Storicamente presente sulle strade di Stati Uniti e Canada, questo segnale è approdato ora anche sulle strade francesi ed è pronto a diffondersi in tutta Europa, anche in Italia. La sua presenza sarebbe stata già segnalata in Germania e in Spagna.
I veicoli ad alta occupazione cui si riferisce il cartello sono i mezzi con minimo a bordo due persone (conducente più almeno un passeggero), trasporti pubblici e taxi, mezzi per persone con mobilità ridotta, veicoli elettrici o a bassissime emissioni. Solo questi veicoli, quindi, possono occupare la corsia indicata dal segnale. Per i trasgressori, individuati grazie a sistemi di rilevamento automatico presenti sulle corsie, le multe sono alte: 135 euro in Francia, 200 in Spagna.
A questo cartello, poi, possono essere associati altri segnali stradali: l'indicazione delle fasce orarie durante le quali la restrizione è in funzione oppure quella del numero minimo di passeggeri (2+/3+) che devono essere a bordo per poter usufruire di tale corsia. Il nuovo segnale, inoltre, può trovarsi a bordo strada, può essere dipinto sulla carreggiata o può essere indicato su un pannello luminoso quando il suo uso è temporaneo. Ovviamente, i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine sono esenti da tali limitazioni.