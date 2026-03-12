Nuovo cartello stradale, cosa indica il rombo bianco su sfondo blu

Nuovo segnale stradale in Europa: si tratta di un rombo bianco su sfondo blu. Cosa indica? Le corsie Hov (High Occupancy Vehicle, veicolo ad alta occupazione), una restrizione su corsie appositamente segnalate, solitamente poste a sinistra. Storicamente presente sulle strade di Stati Uniti e Canada, questo segnale è approdato ora anche sulle strade francesi ed è pronto a diffondersi in tutta Europa, anche in Italia. La sua presenza sarebbe stata già segnalata in Germania e in Spagna.

I veicoli ad alta occupazione cui si riferisce il cartello sono i mezzi con minimo a bordo due persone (conducente più almeno un passeggero), trasporti pubblici e taxi, mezzi per persone con mobilità ridotta, veicoli elettrici o a bassissime emissioni. Solo questi veicoli, quindi, possono occupare la corsia indicata dal segnale. Per i trasgressori, individuati grazie a sistemi di rilevamento automatico presenti sulle corsie, le multe sono alte: 135 euro in Francia, 200 in Spagna.