Giuseppe Conte, il sondaggio Demopolis per Otto e mezzo: crollo di gradimento di 30 punti tra Fase 1 e Fase 2

La Fase 2 è la tomba politica di Giuseppe Conte. Il sondaggio Demopolis per Otto e mezzo conferma quello che molti commentatori (ma anche molti parlamentari) sospettano da qualche tempo a questa parte. Il premier, lanciatissimo dall'emergenza piena coronavirus, sta ora accusando terribilmente il colpo per mancanza di idee e coesione nella propria maggioranza. E il rilevamento mandato in onda da Lilli Gruber snocciola cifre chiarissime al riguardo.

Se per la Fase 1 andata da marzo ad aprile, quella del "contenimento del Covid-19", il governo ha operato "bene" per il 72% degli intervistati e "male" solo per il 25%, i rapporti cambiano drasticamente per il momento che stiamo vivendo, quella della gestione di riaperture e rilancio. Il premier e la sua squadra hanno interpretato "bene" la Fase 2 per il 43%, e "male" per il 48 per cento. Confronto impietoso: il governo ha perso praticamente 30 punti di gradimento in pochi giorni.

Una prova pratica del "sentiment" degli italiani? Le vacanze: il 40% le passerà nella propria regione o in una confinante, il 19% in una regione più lontana, il 3% all'estero. Ma ben il 38% non crede che se ne andrà via di casa. Manca lo spirito, ma forse pure i soldi. E in entrambi i casi, la responsabilità è anche del governo bravo a chiudere tutto ma pessimo a far ripartire il Paese.

