Sinistra contro Sbarra e Meloni? Ecco tutti i sindacalisti rossi riciclati in Parlamento

Come farà a prendere sonno il segretario della Cisl, Luigi Sbarra? Annamaria Furlan, che lo ha preceduto alla guida di quello che una volta era “il sindacato bianco” e ora si è accomodata nei seggi parlamentari di Italia Viva, a godersi una ben remunerata pensione, lo ha rinnegato a causa della sua scelta di entrare nel governo di Giorgia Meloni come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud. «Lo avevo scelto io, ora mi ha deluso», commenta la senatrice renziana, voce critica non isolata. Sbarra, a causa della sua scelta, è stato attaccato da tutta la sinistra, che per una volta ha trovato un motivo di unità. Dal Pd a Cinque Stelle, da Alleanza Verdi e Sinistra a Italia Viva, l’indignazione è unanime: c’era da aspettarselo, visto le politiche morbide nei confronti del governo, è il ritornello generale.

Perfino Savino Pezzotta, pure lui ex leader Cisl, punta il dito accusatorio. Poiché però è passato anche lui, come tanti, dal sindacato al Parlamento, e per di più nei banchi del centrodestra, con l’Udc, il vecchio orso bergamasco non ha molte frecce al suo arco e, per attaccare, è costretto a tirare fuori la nenia dell’antifascismo: la Cisl viene dalla tradizione della chiesa sociale, non c’entra nulla con chi non ha mai rinnegato la Repubblica di Salò.

Gli attacchi più pesanti sono arrivati dalla Cgil e dalla Uil. Hanno rimproverato a Sbarra di «essere saltato dall’altra parte della barricata» e di «aver ricevuto la nomina come un premio di fedeltà per aver collaborato con il governo più reazionario della storia d’Italia». Poi hanno constatato (con qualche anno di ritardo) che l’unità sindacale si è rotta. In realtà, quello che scandalizza la sinistra in merito alla mossa di Sbarra non può essere certo il passaggio alla politica, visto che questo è da decenni la specialità dei leader sindacali. A dar fastidio è che, rimanendo sindacalista, Sbarra faccia politica del lavoro attiva, firmi i contratti, collabori con il governo, anziché limitarsi all’opposizione dura o addirittura a evocare la rivolta sociale, come ha fatto il segretario della Cgil, Maurizio Landini. Che il sindacato faccia comunella con la politica, come recentemente con i referendum persi, va bene, a patto che l’asse sia rigorosamente a sinistra.