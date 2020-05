Silvio Berlusconi e il caso Palamara: "Democrazia paralizzata per colpa di certe toghe. Perché attaccano me e Salvini"

29 maggio 2020 a

a

a

Silvio Berlusconi non è arrabbiato per il caso Luca Palamara e lo scandalo che ha travolto la giustizia. Anzi, prova una sorta di soddisfazione per la conferma della “politicizzazione di una parte della magistratura che, negli ultimi trent’anni, da ordine dello Stato è diventata un potere che ha sottomesso a sé gli altri per dare il potere alla sinistra che aveva perso le elezioni”. Per il Cav ciò si è verificato sia nel 1994 che nel 2011 e poi nel 2013 “con una condanna infondata e incredibile per frode fiscale, che sarà posta nel nulla dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Adesso ce l’hanno come sempre con me e anche con Matteo Salvini perché il centrodestra potrebbe vincere le prossime elezioni”.

Caso-Palamara, Mattarella all'angolo: voci sulla mossa senza precedenti nella storia della Repubblica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.