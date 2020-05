Matteo Salvini contro la rivista olandese: “Italiani nullafacenti vacanzieri? Vi andiamo bene quando ci lasciate i clandestini”

30 maggio 2020 a

La copertina dell’Elsevier Weekblad, settimanale olandese, è stata definita “ripugnante” da Giorgia Meloni. Gli italiani sono infatti stati descritti come “parassiti nullafacenti che bevono, stanno in vacanza e passano il loro tempo sui social”, mentre i paesi del Nord Europa mandano avanti la baracca. Anche Matteo Salvini è intervenuto sulla questione: “Un giornale olandese ci dipinge come nullafacenti vacanzieri, a cui non bisogna dare neanche un centesimo. Eppure, quando si tratta di riprendersi gli immigrati clandestini delle navi ong olandesi, gli andiamo benissimo e non muovono un dito… Lo stesso vale per quei giornali tedeschi che parlano di ‘italiani mafiosi’ e poi ci mandano le Carola Rackete con le loro ong”. Poi l’invito del segretario della Lega e la conseguente presa di posizione: “Quando parlare di Italia e di italiani, sciacquatevi la bocca. Noi non vogliamo i soldi di olandesi o tedeschi, vogliamo semplicemente usare per aiutare gli italiani i soldi che la stessa Italia ha dato all’Europa per anni”.

"Italiani come parassiti, beoni e nullafacenti". Lo schifo olandese, denuncia della Meloni: "Di Maio che dice?"

