Rocco Casalino? Il 2 giugno lo festeggia rilassandosi al mare: la foto, in fuga dalle celebrazioni

02 giugno 2020 a

a

a

La Festa della Repubblica del 2 giugno? Chi se ne frega. Si può ipotizzare essere questo il pensiero di Rocco Casalino, il quale oltre che ex Grande Fratello sarebbe anche il portavoce del premier, Giuseppe Conte. Che succede? Succede che Dagospia abbia pizzicato Casalino proprio nella giornata di oggi. Dove? Al mare, così come testimonia una fotografia pubblicata sul sito di Roberto D'Agostino. "Casalino on the beach", titola Dago. Che poi aggiunge: "Dura la vita del portavoce di Conte. Rocco è scappato dalle celebrazioni istituzionali del 2 giugno e onora le festa della Repubblica sulla spiaggia di Fregene". Eccolo, rilassato e in maglietta, dei calici davanti a lui, mentre si sollazza al mare...

"Non può farlo”. Conte va nel panico: blitz sul 2 giugno, Meloni bloccata. "Questi sono i metodi di Palazzo Chigi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.