2 giugno, la sindaca di Merano? Non canta l'Inno di Mameli

Non bastava rifiutarsi di indossare la fascia tricolore al momento della proclamazione a sindaca di Merano. Katharina Zeller ne ha combinata un'altra. La sindaca, invitata a Roma per la consueta parata del 2 giugno, è stata pizzicata durante il momento dell'esecuzione dell'Inno di Mameli. In un video, che è destinato a fare molto discutere, si vede la prima cittadina al fianco dei suoi colleghi. Indossa la fascia - come gli altri -, ma a differenza di loro rimane in silenzio durante le note di "Fratelli d'Italia". La sua espressione è a metà tra l'imbarazzo e lo sprezzo.

Non solo la sindaca di Merano. Anche i compagni si preparano a contestare la parata del 2 giugno. "Anche come Potere al popolo, dopo aver portato ieri il sostegno alla Palestina al Giro d'Italia, oggi 2 giugno siamo a Largo Argentina a Roma contro la parata delle Forze Armate per dire "No alla Repubblica fondata sulla guerra. Fermare il genocidio in Palestina, fermiamo il riarmo europeo di 800 miliardi e l'aumento della spesa militare che il governo Meloni porta avanti in continuità con l'esecutivo Draghi".