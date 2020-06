Lega, 2 giugno: "Assembramenti? Da Silvia Romano al Ponte di Genova, questi cos'erano?"

03 giugno 2020 a

Polemiche a non finire per la manifestazione del centrodestra unito il 2 giugno a Piazza del Popolo. Dito puntato contro Salvini, Meloni e Tajani per gli assembramenti a Roma. Eppure, quando a farlo è la sinistra, tutti zitti. Lo fa notare sui social l'account ufficiale della Lega, che rilancia un meme in cui vengono raccolti tre episodi. Il primo risale al 25 aprile, Anpi in piazza in piena emergenza coronavirus, maxi-assembramento e le polemiche stanno quasi a zero. Dunque, si passa all'inaugurazione del nuovo Ponte di Genova, il 28 aprile: Giuseppe Conte in pieno assembramento e ancora una volta quasi tutti zitti. Terzo ed ultimo episodio, l'arrivo a Ciampino di Silvia Romano con maxi-assembramento, per altro di figure istituzionali. Indovinate un po'? Tutti zitti. E così, la Lega tuona: "Dicono che la manifestazione del 2 giugno dei sovranisti sia da irresponsabili... e questi nei mesi di piena emergenza Covid invece cosa erano?". E, in effetti, non fa una piega.

