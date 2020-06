Giuseppe Conte parla ancora alla nazione? Soffiata sul reale motivo della sua apparizione in tv: quel sondaggio segreto che terrorizza Casalino

03 giugno 2020 a

Giuseppe Conte sembra non aver ancora capito la lezione. Sono in molti a interrogarsi sul perché il premier questa sera, mercoledì 3 maggio, parli alla nazione. "Ma come, non ha imparato? Non ha capito che più sta in silenzio e più si blinda a palazzo Chigi?" si interrogano diverse fonti secondo quanto riportato da Dagospia. A essere in allarme anche il suo braccio destro nella comunicazione, Rocco Casalino. Per il sito di Roberto d'Agostino, infatti, sul groppone di Conte pesano quei -6 punti percentuali rilevati dal sondaggio di Ipsos a favore, invece, di Luca Zaia. Il governatore del Veneto ha la meglio anche sul presidente del Consiglio, al punto da far trapelare l'ipotesi che possa essere lui il degno erede della poltrona.

Ma non solo, perché secondo Dago c'è un terrore maggiore, anche questo presentato dalle rivelazioni. "Ci sarebbe un altro sondaggio - si legge -, ancora più segreto, che darebbe il premier sotto il 40 per cento di gradimento". Ed ecco spiegato, forse, il motivo per cui compare in tv, magari nella speranza di racimolare qualche gradimento.

