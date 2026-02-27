Libero logo
Generale Vannacci, sondaggio Noto: a chi ruba più voti e quanti ne prende dal M5s

venerdì 27 febbraio 2026
2' di lettura

Roberto Vannacci quotato al 3 per cento. Ma da chi prende voti Futuro Nazionale? Se l'è chiesto Antonio Noto che, attraverso un sondaggio, delinea un quadro chiaro. Il partito del generale "può valere dieci deputati come zero – ragiona sulle colonne de La Stampa – e, se ce la fa, non li ruba solo a destra. Di questo ipotetico 3 per cento, infatti, solo l’1,6 può considerarsi acquisito per l’ex generale. Il restante 1,4 è volatile, legato alla visibilità mediatica di Vannacci e al contesto politico: può consolidarsi oppure rientrare nell’astensione o nei partiti di provenienza. Ecco allora che sul piano dei flussi, più della metà dei consensi proviene dall’area del non voto o dalla destra estrema extraparlamentare (Casapound e simili).

Motivo per cui solo una percentuale molto irrisoria proviene da Lega (0,3 per cento) e Fratelli d’Italia (0,2). Ma il dettaglio che più crea scalpore è quello di una percentuale analoga (0,3 per cento) di votanti M5s attratta dalla proposta dell'ex leghista. Dati alla mano, l'impatto di Vannacci sulla maggioranza è molto esiguo. Da qui la conclusione del sondaggista: "Futuro Nazionale rappresenta una micro-forza identitaria con un potenziale di crescita contenuto e uno slancio competitivo moderato nel centrodestra". 

Roberto Vannacci, la 'proposta indecente' al Generale: "Un fascista, ma ci farei sesso"

“È fascista, il suo è un partito fascista ma con lui farei sesso”. Ospite da Giuseppe Cruciani...

Intanto il generale ha già voluto sottolineare che Futuro nazionale "è un partito indipendente, si presenta come indipendente. Ho già detto tante volte che è il naturale interlocutore del centrodestra ma corre da indipendente. Le alleanze si fanno prima delle elezioni. Questo lo vedremo, quegli equilibri che si verranno a creare all'alba della chiamata alle urne".

Sondaggio Mentana, FdI domina, risalita-Lega e Vannacci frena

Un quadro politico piuttosto stabile: questo quanto emerge dall'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7. Sonda...
