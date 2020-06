M5s, Ignazio Corrao si fa fuori da solo: sospeso un mese e revoca dell'incarico di "facilitatore"

04 giugno 2020 a

Si fa fuori da solo il grillino Ignazio Corrao, balzato agli onori delle cronache degli ultimi mesi per le intemerate e gli show in televisione conditi da urlacci e dita puntate. L'europarlamentare con le cinque stellette è stato infatti sospeso dal "democraticissimo" M5s per un mese a causa di un voto contrario rispetto alle indicazioni della pattuglia grillina a Bruxelles. Si tratta del voto dello scorso aprile sul pacchetto di investimenti economici adottati dalla Ue per combattere il coronavirus. Corrao era fuori linea, ha votato di testa sua e il "collegio dei probiviri" pentastellati lo ha bastonato: stop di un mese e revoca dell'incarico di "facilitatore" per gli enti locali nel partito. Il grillozzo ha commentato: "Rispetto il verdetto dei probiviri e non farò reclamo, i problemi a cui pensare sono altri". Così all'agenzia Dire, dove ha aggiunto: "Resto convinto che nel merito eravamo nel giusto e trascorse queste quattro settimane tornerò con ancora più forza ed energia per cercare di cambiare e rinnovare in meglio il M5s in vista del congresso". Buona fortuna, mister Corrao.

