Matteo Renzi e Teresa Bellanova alla presentazione del libro "La mossa del cavallo", senza la mascherina

Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo ultimo libro La mossa del Cavallo nella splendida cornice di Galleria Borghese a Roma, con tutto il Giglio Magico, o quel che ne resta: Maria Elena Boschi, Ettore Rosato, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Alla presentazione erano tutti e tutte con la mascherina, tranne proprio l'ex premier, che non l'ha indossata né durante la conferenza stampa, né al termine della discussione: Renzi si è poi infatti intrattenuto con la folla rigorosamente a bocca scoperta. Anche la Bellanova, una volta seduta, si è sfilata la mascherina.

Situazione che arriva il giorno le tante polemiche per la manifestazione del 2 giugno del centrodestra contro cui la maggioranza, di cui Renzi fa parte, si è scagliata proprio per il rischio di assembramento "non protetto".

