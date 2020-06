Silvio Berlusconi, il Mes un tranello per Conte? "Votarlo significa avvicinare la fine del governo"

05 giugno 2020 a

Silvio Berlusconi non si è mai nascosto e, a differenza degli alleati di centrodestra, non ha mai negato di sostenere il governo Conte in un momento difficile per il Paese. Ma, al di là, della necessità c'è ben altro. Una cosa è infatti certa: il leader di Forza Italia non ha alcuna intenzione di allungare la vita ai giallorossi: "Io per primo ho proposto, dall'inizio della pandemia, un rapporto di collaborazione istituzionale fra maggioranza e opposizione - ha messo in chiaro in un'intervista a La Stampa -. L'ho ribadito fino a ieri facendo mie le sollecitazioni del capo dello Stato e del governatore di Bankitalia. Un tavolo per far ripartire l'Italia, aggiungo, che coinvolga le forze migliori del Paese: non solo la politica, ma l'imprenditoria, l'università, le banche, la cultura, la scienza". Eppure non mancano tre precisazioni: "Primo, collaborazione istituzionale non significa convergenza politica. Secondo, l'ascolto non è una concessione che il presidente del Consiglio ci fa; semmai è nell'interesse del Paese e dello stesso governo avvalersi di chi, come noi, ha esperienza e competenza, non solo politica. Qualità queste che nei partiti della maggioranza scarseggiano". Ascoltare l'opposizione per l'ex premier significa infatti avvalersi di persone che hanno parecchia esperienza e, in un momento del genere, i consigli non sono proprio da buttare via.

Poi il colloquio si fa più spinoso e si passa alla questione Mes che potrebbe o meno decretare la caduta di Giuseppe Conte: "Noi voteremmo sempre quello che è il bene dell'Italia - ribadisce -. Rinunciare ai 37 miliardi del Mes, praticamente a costo zero, sarebbe una follia. Ma quella che lei indica è una falsa alternativa politica: mi pare che una buona parte dei Cinque Stelle rifiuti il Mes. Quindi approvarlo non significherebbe certo consolidare questa maggioranza. Vorrebbe dire piuttosto avvicinarne la fine". Insomma, sembra che il leader di Forza Italia abbia in mente un piano ben preciso e questo non prevede di certo un Conte tris.

