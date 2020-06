Scuola, la ricetta della Azzolina per il rientro: "Plexiglass tra i banchi" e Salvini: "Una follia, va fermata"

05 giugno 2020 a

La ricetta di Lucia Azzolina per far tornare i giovani sui banchi di scuola a settembre crea parecchia polemica. La ministra dell'Istruzione ha infatti ribadito la necessità di rientrare in sicurezza, "portare tutti a scuola in presenza: con particolare attenzione ai più piccoli, che hanno sofferto maggiormente in questo periodo". Il modo migliore per farlo? Visiere al posto delle mascherine per mantenere la socialità e e pannelli di plexiglass per mantenere il distanziamento tra i banchi. "Si sta pensando - ha confermato al Corriere - di compartimentare i banchi, come hanno fatto in altri Paesi europei, attraverso pannelli di plexiglass così da garantire la sicurezza che ci sta a cuore". Un'idea che ha immediatamente mandato su tutte le furie Matteo Salvini. "Plexiglass per separare i bambini??? Una follia che va fermata!" ha tuonato il leghista.

