Pier Luigi Bersani, Gianni Cuperlo lo difende a L'Aria Che Tira: "È capitato a ciascuno di noi di pigiare il pedale sbagliato, era un'iperbole"

C'è chi riesce comunque a trovare una giustificazione per Pier Luigi Bersani. È Gianni Cuperlo che, in collegamento con L'Aria Che Tira ha commentato così la frase del leader di Articolo Uno: "Non credo di essere uno sciacallo, è capitato a ciascuno di noi di pigiare il pedale sbagliato". Bersani, ospite in un'altra trasmissione sempre di La7 aveva detto che "se avesse governato il centrodestra non sarebbero bastati i cimiteri". Una frase, questa, in riferimento ai decessi da coronavirus, che subito ha sollevato il polverone. Non per il piddino però che a Myrta Merlino ha detto chiaro e tondo: "Il linguaggio di Bersani lo conosciamo, è spesso accompagnato da metafore, che possono essere più o meno riuscite. Pensava alla destra di Trump e Bolsonaro. Il linguaggio è decisivo, nessuno può alzare il dito in questo momento".

