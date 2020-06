Alessandro Di Battista contro Matteo Renzi: "Non conta niente, non farà cadere il governo altrimenti sparirebbe"

06 giugno 2020 a

Alessandro Di Battista non ha mai nutrito grandi simpatie per Matteo Renzi e non ne ha nemmeno fatto mai mistero. Così il grillino dissidente rincara la dose ogni volta che ne ha l'occasione. Questa si è presentata a "Sono le Venti", il programma in onda sul Nove e condotto da Peter Gomez. Qui Dibba ci è andato giù pesante: "Renzi? Non conta niente. È un uomo finito che ha avuto il Paese in mano, ha depredato il suo consenso con leggi inaccettabili e ora fa libri, dichiarazioni, interviste". Quella di Italia Viva dunque non è una minaccia: "Alla prova del nove si è sempre tirato indietro, perché se si potesse andare al voto prenderebbe meno voti di Potere al popolo". Insomma, Renzi non farà mai cadere il governo, non gli conviene, "altrimenti sparisce".

Poi si passa all'altro "nemico", il governo con il Pd: "L'Italia avrebbe bisogno di migliaia di cantieri - commenta in merito alle misure proposta da Conte post-coronavirus - ma per l'opera pubblica più importante di tutte, ossia la manutenzione dell'esistente".

