Giuseppe Conte sostituito, il retroscena a sorpresa: "Nuovo premier Pd, scende Franceschini e sale Guerini"

Vuoi vedere che fregano ancora Dario Franceschini? Il ministro della Cultura da anni lavora per diventare premier, in un modo o nell'altro, ma qualcosa è sempre andato storto. E anche ora che si ritorna a parlare di un siluramento di Giuseppe Conte e di nuovi equilibri nella maggioranza (con Luigi Di Maio disposto ad accettare un presidente del Consiglio in quota Pd, pur di fare il vicepremier e tornare ad essere il capo del Movimento 5 Stelle), il ferrarese potrebbe restare con un pugno di mosche in mano.

Il partito di Conte al 14 per cento? Voci dal Pd: “chi l'ha suggerito”. L'agguato grillino per togliere di mezzo (definitivamente) il premier





Secondo un retroscena di Italia Oggi, si starebbe facendo largo Lorenzo Guerini, attuale ministro della Difesa dal curriculum riassumibile in poche battute: "Cattolicissimo, ex numero uno del Copasir, 'garante' dei rapporti Italia-Usa, si muove sempre di pari passo con il Quirinale: si dice che non faccia un passo senza il via libera del Colle". L'ex renziano starebbe puntando pure alla segreteria democratica, ma Palazzo Chigi ovviamente verrebbe prima. Anche tra i grillini si dice che "la stima nei suoi confronti è altissima", a partire proprio dal collega Di Maio.

