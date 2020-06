Silvio Berlusconi, messaggio a Salvini tramite Tajani: "Parla come Renzi? No, sul Mes è un imprenditore consapevole"

06 giugno 2020 a

Antonio Tajani manda un messaggio a Matteo Salvini tramite i microfoni del Tg3. Il segretario della Lega aveva confessato che “le dichiarazioni di Silvio Berlusconi ogni tanto non le capisco”: la perplessità è legata soprattutto al sì al Mes, che per l’ex ministro significa “usare la stessa lingua di Matteo Renzi e Romano Prodi”. La replica è arrivata dal vicepresidente di Forza Italia: “Dal primo giugno il governo può chiedere 37 miliardi, per questo voteremo a favore dell’utilizzo del Mes. Berlusconi non parla come Renzi, ma come tutti gli imprenditori che possono creare lavoro nel nostro Paese”.

Forza Italia è il vero ago della bilancia. Ipsos, due scenari: il Cav ha in pugno maggioranza e opposizione

Ciò però non vuol dire che gli azzurri faranno da stampella al governo guidato da Giuseppe Conte o daranno vita al Patto del Nazareno bis: a riguardo Tajani è stato perentorio, anche se rimane un po’ di ruggine all’interno del centrodestra. Inoltre il vicepresidente di Fi è tornato sulle proteste dei tanto discussi Gilet arancioni e in particolare sui vergognosi insulti rivolti a Sergio Mattarella in occasione del 2 giugno: “Noi non pensiamo che siano degne di considerazione le manifestazioni violente e gli insulti al capo dello Stato. Tutti coloro che usano la violenza e non il linguaggio politico non hanno nulla a che fare con noi”.

