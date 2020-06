Non è l'arena, Matteo Renzi: "Mes, Giuseppe Conte dirà sì. E Di Battista abbai pure"

08 giugno 2020 a

A strappare la maschera a Giuseppe Conte, a confermare una ovvia verità, ci pensa Matteo Renzi. Lo fa a Non è l'arena di Massimo Giletti, nella puntata in onda su La7 domenica 7 giugno. "Se il M5s accetterà il Mes? Certo, perché lo accetta l'Italia, sennò dove li prendiamo quei soldi. Mi fa piacere che Silvio Berlsuconi dica sì - afferma il leader di Italia Viva -. Salvini, Meloni e Di Battista li lasciamo tutti insieme gridare alla luna contro il Mes". Insomma, Renzi dà per scontato che Conte tradirà l'ennesima promessa, ingoiandosi il fondo salva Stati, dopo le molteplici smentite a tal riguardo. E Di Battista, può "abbaiare pure", taglia corto, in modo sferzante, l'ex premier. Un finale, sul Mes, che in verità appariva scontato. E da tempo.

