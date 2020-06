Regionali, Matteo Salvini il vertice con Meloni e Tajani: "La Lega potrebbe correre da sola al Sud"

08 giugno 2020 a

C’è grande attesa per il vertice dei leader del centrodestra sulle Regionali previste a settembre. Il chiarimento è atteso in serata, dopo un iniziale slittamento dovuto agli impegni di Matteo Salvini. Sul tavolo soprattutto i casi di Campania e Puglia, dove Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni rivendicano le candidature di Stefano Caldoro e Raffaele Fitto. Matteo Salvini vorrebbe però rivedere l’accordo siglato lo scorso ottobre: secondo le indiscrezioni di affaritaliani.it, si fa strada l’ipotesi che la Lega, qualora si trovasse di fronte all’indisponibilità degli alleati nel rimettere in discussione la precedente intesa, potrebbe correre da sola in Puglia e Campania. Il Cav ha già rivendicato il vecchio accordo, che prevede Fitto di FdI in Puglia e Caldoro di Fi in Campania. Ma Salvini spinge per altri nomi: vorrebbe un rinnovamento e in particolare la guida di una regione del Sud per completare la trasformazione della Lega in partito nazionale.

