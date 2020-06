Matteo Salvini a L'aria che tira: "L'sms di Giuseppe Conte, ci chiede di portare le nostre idee"

10 giugno 2020 a

“Ho ricevuto un messaggino da Giuseppe Conte”. Lo ha rivelato Matteo Salvini a Myrta Merlino in diretta a L’aria che tira. Il segretario della Lega è stato invitato agli Stati generali in via informale: a contattarlo è stato direttamente il premier (“ci diamo del tu”), che in risposta ha ricevuto un “ti farò sapere”. Salvini non parte prevenuto nei confronti dell’iniziativa di Conte, ma potrebbe prendere in considerazione l’idea di partecipare solo a determinate condizioni. “La gente vuole i fatti, in questo momento uno show è l’ultima delle cose utili. Preferirei una riunione ridotta, senza Vip e in Parlamento. Ho ricevuto un messaggino dal premier”.

Incalzato dalla Merlino, il leader leghista ha svelato il contenuto della chat con Conte: “Diceva di venire a portare le nostre idee. Però prima cerchiamo di capire di che si tratta, chi ci sarà, chi paga. Gli italiani pagano il Parlamento, non le ville in centro a Roma per discutere delle cose da fare”. Infine Salvini ha chiarito di aver risposto al messaggio “per educazione”, ma di rimanere in attesa: “In parlamento non hanno accolto neanche una nostra proposta e vogliono fare gli Stati generali con architetti, star e persino registi. Intanto la gente si è accorta che la cassa integrazione promessa ad aprile non è ancora arrivata, e siamo a giugno”.

