Attilio Fontana, dopo lo tsunami coronavirus in Lombardia cambia il vertice della Sanità: via Cajazzo, Trivelli nuovo Dg

Cambiano i vertici della Sanità in Lombardia. Il governatore Attilio Fontana, dopo lo tsunami coronavirus, ha deciso di spostare il direttore generale Luigi Cajazzo, ex poliziotto della Mobile di Lecco nominato nel maggio 2018: sarà ora il vicesegretario generale della Regione, come spiegato dallo stesso Fontana, per coordinare tutte le fasi dell'evoluzione della riforma sanitaria e della integrazione sociosanitaria". Al posto di Cajazzo il nuovo dg sarà Marco Trivelli, 56 anni, con esperienza in grandi ospedali come il Niguarda di Milano e dal 2018 ai Civili di Brescia.

"Mi complimento con Cajazzo per il lavoro fin qui svolto in un momento particolarmente difficile - ha commentato il governatore leghista -, durante il quale non si è mai risparmiato dimostrando grande professionalità. Sono sicuro che il suo apporto risulterà molto importante anche in questa nuova fase di lavoro. L'incarico di direttore generale dell'assessorato al Welfare sarà assunto, con una delibera che verrà approvata nei prossimi giorni, dal dottor Marco Trivelli al quale auguro fin da ora buon lavoro". Ovviamente, dal Pd la notizia viene accolta non come un cambio di passo ma come una ammissione di colpe e responsabilità. "Fontana diceva 'Rifarei tutto'. Oggi per fortuna ha cambiato idea e ha sostituito il direttore generale della Sanità - è il commento di Lia Quartapelle -. Non basta mandare via un funzionario. Si faccia lavorare la commissione di inchiesta e si corra ai ripari con test, sanità di territorio e tracciamento".

