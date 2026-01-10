Che figuraccia il Pd lombardo che specula sulla tragedia di Crans-Montana

Pochi giorni fa da queste colonne avevamo chiesto un gesto di coraggio al Pd lombardo: ammettere che nel caso di Crans Montana la nostra sanità aveva fatto la differenza, smentendo la narrativa dem di un settore al collasso. Avevamo chiesto non un peana al governo regionale di centrodestra, per carità, ma almeno un plauso al sistema che ha risposto senza indugi. Onestamente non avevamo grandi speranze che l’appello venisse colto. E infatti è andata proprio così.

Certo non ci aspettavamo che il Pd lombardo potesse usasse la questione di Crans per specularci politicamente. Invece giovedì sera sui social della segreteria regionale è apparso un comunicato che inizia così: «Di fronte alla tragedia di Crans Montana lo Stato non può voltarsi dall’altra parte. Oggi il Partito democratico ha chiesto al governo di attivare strumenti di assistenza economica e giuridica per le famiglie che si costituiranno parte civile nei procedimenti pensali» e si conclude con queste parola: «Davanti a un dolore così profondo, la Repubblica deve dimostrare la propria vicinanza coi fatti».

Confessiamo di essere rimasti senza parole nel leggere di un’opposizione che chiede al governo di fare quello che sta facendo fin dal primo minuto dopo la tragedia. E badate bene, questa cosa non la diciamo noi di Libero, ma le stesse famiglie delle vittime che hanno ringraziato a profusione l’impegno dell’Italia, dall’ambasciatore al ministro degli Esteri fino al Premier. Ringraziamenti fatti col cuore, senza tenere conto di questioni politiche che in questi casi non centrano.

Anche a livello romano - lo ha confermato ieri Giorgia Meloni - è in atto una continua interlocuzione con l’opposizione proprio per garantire la massima vicinanza dello Stato alle famiglie. Ecco che di fronte a tutto questo la nota del Pd lombardo appare davvero stonata. Di cattivo gusto. Come del resto scrivono gli utenti social che per la quasi totalità dei circa duemila commenti postati, hanno condannato lo scritto del Pd. La parola più usata? «Sciacalli».