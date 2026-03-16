Famiglia nel Bosco, Ignazio La Russa: "Non devo chiedere il permesso a lorsignori"

"Mi sono divertito molto a leggere una polemica su una non notizia: diversi esponenti della sinistra alcuni noti, alcuni a me non noti, hanno ritenuto di polemizzare sulla base di una notizia del quotidiano Il Centro che dava con una certa rilevanza l'informazione che avrei incontrato un mercoledì, senza precisare la data, i genitori degli sfortunati bambini della cosiddetta famiglia del bosco della vicenda del bosco": il presidente del Senato Ignazio La Russa lo ha detto in un video postato sui social mettendo a tacere le polemiche dell'ultimo minuto.

"È esattamente vero che ho espresso alla famiglia la mia solidarietà; dice il giornale, ed è vero, che su questo tema sono stato sempre molto moderato; è esattamente vero che li vedrò, ma non questo mercoledì perché come tutti sanno questo mercoledì non c'è aula, non sarò a Roma e sono come tutti in attesa della data referendaria anche, volendo, per fare campagna referendaria", ha aggiunto La Russa, smentendo così la notizia secondo cui avrebbe ricevuto i coniugi Trevallion prima del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.