Marco Travaglio a Otto e mezzo: "Il partito di Conte? Farebbe un danno soprattutto a se stesso"

Il partito di Giuseppe Conte, dati dai sondaggi al 14%, "farebbe un danno al Pd, al M5s, ma soprattutto a lui". Marco Travaglio spiazza anche Lilli Gruber: in collegamento con Otto e mezzo, il direttore del Fatto quotidiano, in questi mesi diventato ultrà del premier, sconsiglia l'avvocato di Foggia dal tentare l'avventura con un proprio "brand".



"Conte - spiega Travaglio - è il personaggio più in vista in questo momento, anche per quello che è successo quindi c'è una quota di doping coronavirus nella quota della sua popolarità. Ne abbiamo visti tanti di premier che volevano fare il partito poi si sono sciolti come neve al sole, a cominciare da Mario Monti. Se Conte ha una funzione, è quello di punto d'equilibrio in una maggioranza, quella di Pd e M5s, che senza di lui non starebbe insieme. Invece di rafforzarla, indebolirebbe la maggioranza. E ha ragione Ilvo Diamanti, uno dei punti di forza di Conte è proprio l'essere estraneo ai partiti". Verrà ascoltato?

