Meloni inchioda la Russia: "Contro Kiev buio, fame e paura"

Sulla Russia , invece, ha detto: "Incrementa gli attacchi contro i civili: il disegno è tentare di piegare gli ucraini con il buio, la fame e la paura . Il piano di Mosca è fallito, perché la comunità internazionale si è schierata contro questo scempio. Vogliamo fermare l'oscurità e costruire un futuro forte per l'Ucraina". Il piano russo, secondo la premier, è fallito "in primo luogo perché tutti hanno capito, perché il popolo ucraino si è dimostrato più tenace di ogni aspettativa e perché la comunità internazionale si è schierata contro questo scempio, assicurando l'assistenza urgente e necessaria per garantire la continuità dei servizi essenziali".

"Questa partecipazione così ampia trasmette al mondo un messaggio importante: dice che ciascuno di noi è qui per fare la sua parte per un obiettivo comune, che è guardare oltre l'insopportabile ingiustizia inflitta al popolo ucraino e saper immaginare ora un'Ucraina libera e prospera ": la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , lo ha detto nel suo intervento alla Ukraine Recovery Conference a Roma. Poi ha aggiunto: "Dobbiamo saper immaginare il dopo immaginando come ricostruire quanto è stato distrutto".

"Il nostro compito è aiutare l'Ucraina, e lo faremo, a scrivere questo nuovo capitolo della sua storia per amore di giustizia e come monito per il futuro - ha proseguito la Meloni -. L'Italia intende per questo e su questo giocare un ruolo da protagonista e può farlo". Secondo lei, il nostro Paese può essere protagonista nella ricostruzione dell'Ucraina "non per la costanza, la chiarezza, con la quale fin dall'inizio si è schierata dalla parte giusta della storia, senza mai tentennare, ma anche perché il suo solido e straordinario tessuto produttivo ha tutte le carte in regola per generare un moltiplicatore di investimenti, un moltiplicatore di opportunità".

Dunque, un appello agli investitori: "Non abbiate paura di investire, di costruire e ricostruire in Ucraina perché non è un azzardo ma un investimento in una Nazione che ha mostrato resilienza, è investimento su pace, sulla sicurezza dei nostri cittadini e sull'Europa intera". La presidente del Consiglio, inoltre, ha fatto sapere che alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Roma saranno presi "impegni per oltre dieci miliardi di euro". "Grazie Giorgia per le tue parole e per aver organizzato quest'importante conferenza": ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in apertura del suo intervento.