Giuseppe Conte sul suo partito: "Folle, non ci dedico neanche una caloria". Zone rosse? "Rifarei tutto"

Alla vigilia della passerella degli Stati Generali, Giuseppe Conte parla a "giornali unificati". Corriere della Sera e Repubblica per spiegarci cosa ha in testa, il suo presunto piano e per ribadire che non teme l'interrogatorio di Bergamo. Ma non solo. Parla anche del suo partito, di cui si continua a parlare, della sua lista accreditata di percentuali fantascientifiche nei sondaggi. E il presunto avvocato del popolo taglia corto: "Fare il mio partito? Sarebbe folle dedicare a questi pensieri anche una sola caloria". Insomma, niente partito assicura Conte. Ma ormai abbiamo imparato a diffidare delle sue promesse, insomma il sospetto è che quasi si tratti di una conferma. Infine, sulla vicenda della istituzione in Lombardia, ad Alzano e Nembro, assicura: "Rifarei tutto". Un modo, forse, per esorcizzare il terrore dei pm. Ma davanti a quanto è accaduto, forse, dire che "rifarei tutto" non solo pare azzardato, ma anche assai fuori luogo.

