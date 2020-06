Stati generali, Sergio Mattarella manda un messaggio a Conte: "Le proposte devono saper approdare a risultati concreti"

13 giugno 2020 a

a

a

Sergio Mattarella rompe il silenzio e lancia un chiaro messaggio a Giuseppe Conte nella giornata di inizio degli Stati generali dell'economia. "L'esplorazione in atto delle proposte di forze economiche, sociali e culturali dell'Italia, in corso a partire da questi giorni, deve saper approdare a risultati concreti. Per trarre dalla difficile esperienza vissuta in questi mesi una spinta per recuperare il meglio di noi stessi". Il presidente della Repubblica, che in questi giorni ha preferito il silenzio, ha deciso di rivolgersi anche ai più giovani "freddi e diffidenti rispetto alla politica". "La sempre più rara disponibilità a un confronto - ha proseguito - di idee, di proposte, di suggestioni rendono la comunità nazionale più fragile". Ma la politica ha un compito ben preciso: "Disegnare il futuro", una sfida che si fa ancora più difficoltosa in tempi come questi dove l'emergenza coronavirus ha messo ko il Paese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.