Matteo Salvini contro il sottosegretario di Lucia Azzolina: "I bambini dietro al plexiglass no e quelli dietro al filo spinato sì? Vomitevole"

"Altra frase vomitevole". Cos' Matteo Salvini commenta il duro attacco del sottosegretario di Lucia Azzolina. Giuseppe De Cristofaro, braccio destro della ministra dell'Istruzione, ha criticato la politica della Lega: "Salvini mi attacca perché sono tornato a chiedere l’abolizione dei decreti sicurezza, dice che dovrei preoccuparmi solo del plexiglass. Salvini, come mai vedere i bambini dietro il plexiglass non ti piace e vederli dietro il filo spinato in Libia e Turchia sì?“.

E ancora: "Io sinceramente – conclude – preferisco vedere bambini liberi in ogni luogo e pensarli tutti in classe a settembre senza barriere di nessun tipo.” Un'uscita che non è piaciuta al diretto interessato che ha subito tuonato: "Davvero ottima la squadra che si occupa della scuola italiana". Pochi giorni fa infatti la Azzolina era incappata in una clamorosa gaffe, anche lì con l'intento di attaccare l'ex ministro.

