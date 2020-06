Giorgia Meloni, lo storico sorpasso di FdI: secondo partito davanti al Pd, la decisiva mossa di Conte

14 giugno 2020 a

Alla fine Giorgia Meloni dovrà fare il tifo per Giuseppe Conte. Paradosso? Mica tanto. A giudicare dal clamoroso sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, Fratelli d'Italia ha la concreta possibilità di diventare il secondo partito d'Italia dietro solo alla Lega di Matteo Salvini. Dipenderà tutto dalla volontà o meno el premier di fondare un proprio partito personale. Se così accadrà, infatti, la Lega resterà prima al 23.2%, ma alle sue spalle ecco FdI al 16,6% ad approfittare del drenaggio di voti che Conte effettuerà su Pd (al 15,8%) e Movimento 5 Stelle (12,7%). Per qualcuno, insomma, non tutto il male vien per nuocere.

