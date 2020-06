Matteo Salvini attacca "la mangiatoia di Conte e Casalino: così gli immigrati si comprano i permessi di soggiorno"

16 giugno 2020 a

Un servizio di Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, scatena Matteo Salvini. Si parla della sanatoria per immigrati voluta e ottenuta da Teresa Bellanova, e nel servizio si mostra come i permessi di soggiorno, proprio a causa della sanatoria, "ora si comprano". Immagini rilanciate da Salvini sui social, con un commento durissimo. "Questo è il risultato della maxisanatoria del Conte-Casalino e della ministra piangente (riferimento ovviamente alla Bellanova, ndr): riparte la mangiatoia e i criminali si fregano le mani. Questo governo è un danno per il Paese, dagli italiani esasperati arriverà una sonora punizione", conclude un furibondo e profetico Salvini.

