Quarta Repubblica, Gianluigi Paragone scatenato: "Stati Generali? Baracconata. M5s? Grillo lo regalerà a Conte"

Dopo aver abbandonato il M5s, il senatore Gianluigi Paragone è uno dei critici più severi dei grillini. E lo ha confermato ospite di Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 15 giugno. Nel mirino di Paragone gli Stati Generali, la kermesse tutta fumo (e criticata quasi da tutti) di Giuseppe Conte e ideata da Rocco Casalino: "Questa roba degli Stati generali dura più di Sanremo ma senza le canzoni - premette Paragone -, e fuori c'è la gente che non ha la cig. È il teatro degli equivoci ed è un'inutile baracconata", picchia durissimo. Infine, Paragone non ha dubbi circa il futuro politico dei pentastellati: "Beppe Grillo regalerà il M5s a Giuseppe Conte", conclude rilanciando un sospetto che, ad oggi e dopo lo scontro del comico con Alessandro Di Battista, nutrono in molti.

