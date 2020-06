Matteo Salvini contro Pd, M5s e Iv: "Incredibile, bocciato l'emendamento per un premio economico ai medici eroi"

16 giugno 2020 a

La rabbia di Matteo Salvini contro Pd, renziani e M5s. Che succede? Succede che i tre partiti di maggioranza abbiano bocciato in Commissione Bilancio alla Camera un emendamento che prevedeva un premio economico per il personale sanitario impegnato in questi drammatici mesi nella battaglia contro il coronavirus. Il leader della Lega lo denuncia su Twitter, con due cinguettii colmi di rabbia: "Incredibile. Pd, renziani e 5Stelle hanno appena votato CONTRO (in Commissione Bilancio alla Camera) l’emendamento della Lega che prevedeva un premio economico per medici, infermieri e personale sanitario", scrive Salvini in un primo tweet. Dunque, a strettissimo giro di posta, il secondo in cui spiega un poco più nel dettaglio quanto accaduto: "Emendamento 1.4 a prima firma Comaroli (Lega): 21 parlamentari contro, 17 a favore, proposta BOCCIATA. Ma come, medici e infermieri non erano mica EROI da premiare??? Voglio proprio vedere se le tivù faranno questa notizia, intanto fatela girare voi", conclude Matteo Salvini.

