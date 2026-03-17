Referendum, l'ex capogruppo M5s D'Uva: "Voto Sì. Chi ha buona memoria...". Conte ko

I grillini della prima ora sono anche quelli che più difficilmente voltano le spalle al loro passato e ai loro valori. In questi ultimi giorni di campagna elettorale tra i promotori del "Sì" e quelli del "No" al prossimo referendum sulla giustizia è facile imbattersi a dichiarazioni d'intenti di vari esponenti politici e non solo. Il Movimento Cinque Stelle e, soprattutto, il suo presidente Giuseppe Conte sta conducendo una battaglia senza esclusione di colpi contro la riforma Nordio. Ma non tutti i suoi elettori seguono l'ex avvocato del popolo. E nemmeno i primi seguaci di Beppe Grillo. Un esempio? Francesco D'Uva.

Oggi è il responsabile del dipartimento Legalità di Nazione Futura, ma in passato è stato il capogruppo dei 5 Stelle alla Camera nella scorsa legislatura e ha ricordato come fu proprio il suo ex partito a proporre il sorteggio. "Chi ha buona memoria si ricorderà che nella scorsa legislatura noi avevamo proposta il sorteggio per il semplice fatto che era scoppiato il caso Palamara, che vedeva dei collegamenti tra politica e membri del Csm per scegliere le nomine a vari tribunali, procure e quant'altro”, ha detto.