Giorgia Meloni rilancia le parole di Flavio Briatore: "Al governo degli italiani non gliene frega niente"

16 giugno 2020 a

a

a

Un Flavio Briatore da prendere, ritagliare e incorniciare. Almeno secondo Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia rilancia infatti un estratto dell'intervento di mister Billionaire a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 15 giugno. Briatore usa toni durissimi contro il governo di Giuseppe Conte, a cui da tempo rimprovera l'inazione nel momento in cui si dovrebbe provare a ripartire dopo il coronavirus. "Sono al governo per il potere, degli italiani non gliene frega niente", tuona il manager. E la Meloni, rilanciando l'intervento, commenta: "Flavio Briatore smaschera il Governo sulle promesse tradite, sui tanti proclami e sul completo disinteresse nei confronti degli italiani. Da ascoltare", conclude la leader di Fratelli d'Italia.

"Conte cadrà, la gente è incavolata e senza lavoro". Briatore, autunno bollente: a meno che il coronavirus...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.