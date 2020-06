Mattino 5, Matteo Salvini attacca la sinistra: "Meglio farsi due canne rispetto alle ciliegie?"

18 giugno 2020 a

a

a

Tiene ancora banco il caso delle ciliegie, quelle che si è mangiato Matteo Salvini lunedì in conferenza stampa al fianco di Luca Zaia e per cui è stato attaccato e criticato dalla sinistra. Ospite di Mattino 5, il leader della Lega torna a parlare di questa vicenda grottesca. E afferma: "Avevo fame, non avevo mangiato. Potrò mangiare?". E ancora: Zaia aveva parlato un quarto d’ora, avevamo parlato di lavoro, turismo, agricoltura. Quelle ciliegie ci erano state regalate dagli agricoltori che le hanno messe sul tavolo invitandoci a promuovere i prodotti italiani. Quello era il mio pranzo, vuol dire che non mangerò più ciliegie”, ha aggiunto sarcastico. Salvini spiega infine che, a suo giudizio, si tratta di critiche strumentali: "Secondo qualcuno è meglio farsi due canne che mangiare ciliegie. Se in questo momento la sinistra ha questa come unica polemica nei miei confronti lascio giudicare da casa", conclude il leghista.

Video su questo argomento "Surreale". Salvini picchia duro contro il Corriere: la follia delle ciliegie, figruaccia in via Solferino

"Non Carminati o la cassa integrazione, ma le ciliegie". Salvini sconcertato: "Io sto con l'Italia normale" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.