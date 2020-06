Stasera Italia, clamoroso autogol di Alessandra Moretti: "Serve una classe dirigente adeguata", scorda di essere al governo

19 giugno 2020 a

Fermi tutti, perché questa volta l'autogol di Alessandra Moretti, "reginetta" degli autogol, è forse il più strepitoso in cui sia mai incappata. Siamo a Stasera Italia, il programma di Rete 4, la puntata è quella di giovedì 18 maggio. Si fa il punto sui difficili tentativi di ripartenza dopo il coronavirus, e l'esponente del Pd dice quanto segue: "Bisognerebbe, come diceva prima Fabrizio Del Noce, avere una classe dirigente adeguata alla sfida, alla drammaticità del momento. Parlo ovviamente della politica e delle classi sociali ed economiche della società. Serve uno spirito collettivo di squadra". Insomma, testuali parole: "Bisognerebbe avere una classe dirigente adeguata alle criticità del momento". Qualcuno ricordi alla Moretti che la classe dirigente è lei, sono il Pd e il M5s. Insomma, si è clamorosamente data la zappa sui piedi. E i commenti in calce al video rilanciato dall'account Twitter di Stasera Italia stanno lì a dimostrarlo...

