Gianluigi Paragone annienta la piddina Puglisi: "Andate da un pusher, ignoranti. Vi fa schifo?"

19 giugno 2020 a

a

a

È scontro acceso, anzi accesissimo tra Gianluigi Paragone e Francesca Puglisi. Il botta e risposta va in scena durante la puntate de L'Aria Che Tira dove, ancora una volta, si parla di Mes. Quest'ultimo parecchio indigesto all'ex grillino che tiene a precisare: "Il Meccanismo europeo di stabilità non ha nulla a che fare con il Sure. Il Sure non è nemmeno ancora in divenire, poi sono due protocolli estremamente diversi".

"Il salmone a Pechino? Non solo". Ilaria Capua, roba da brividi: "Il sistema perfetto per diffondere il coronavirus" | Video

Di opposto pensiero la piddina: "Il programma Sure è un programma prezioso, ci servono quei 20 miliardi di euro per continuare a finanziare gli ammortizzatori sociali per aiutare gli imprenditori". Immediata la replica di Paragone: "Andate dai pusher del mercato, dovete creare lavoro, creare lavoro". E ancora: "Lo so che a voi fa schifo parlare di diritti del lavoro. Dovete creare lavoro". Inutili i tentativi della Puglisi di elencare quanto stanziato dal governo odi ribadire la necessità dei fondi Ue: "Il Recovery Found ci serve". "Fund, non Found, ignoranti e buffi" esplode Paragone per poi vedersi rispondere: "Io sono laureata con lode in economia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.