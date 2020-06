Giuseppe Conte, il ministro Amendola detta la via a Matteo Salvini: "I siluri con cui può affondare il premier"

19 giugno 2020 a

"Quasi quasi mi proporrei", ironizza il ministro per i Rapporti con l'Europa, Enzo Amendola, "come spin doctor per Matteo Salvini. L'opposizione dovrebbe sfidare il governo sull'innovazione, sulle riforme. Delle cose dette in Senato da Salvini, per assurdo, la più efficace è stata quella che chiedeva di cambiare il codice degli appalti con la normativa europea. Questi sono i siluri che potrebbero affondare Giuseppe Conte".

Queste le parole di un ministro scelto da Conte per il suo secondo esecutivo. Parole ironiche, come scritto dal Giornale, ma che comunque per chi vuole leggere tra le righe lasciano un segno profondo sul futuro politico del premier. Esaltano i limiti di Conte, riconosciuti anche da un suo ministro. Limiti che Conte esorcizza agli Stati Generali e il Quirinale si limita a puntellare Conte. "Eppure, se il Quirinale volesse, in autunno potrebbe pilotare una crisi per dare vita ad un esecutivo con una maggioranza più ampia, più in sintonia con l'Europa", scrive Minzolini riportando le parole di Gaetano Quagliarello. Resta il fatto che un ministro del presunto avvocato del popolo, confidandosi con Augusto Minzolini, si proponga come "spin-doctor" di Salvini e, soprattutto, suggerisca al leghista "i siluri" con cui abbattere Conte.

