Silvio Berlusconi rischia in Campania: il suo europarlamentare Aldo Patriciello pronto ad aiutare De Luca

Aldo Patriciello, è lui l'azzurro che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Silvio Berlusconi in Campania. "Organizzo la mia attività non precludendo l'altrui ideologia o passione o anche opzione" ha ammesso al Fatto Quotidiano l'europarlamentare di Forza Italia da molte legislature. "Copro il Sud e mi tengo lontano dalle polemiche, dai nervosismi, dalle televisioni. Io sto a Bruxelles e a Venafro. Chi vuole mi trova". Poi Patriciello fa una mezza confessione che al Cav potrebbe con ogni probabilità non andare giù.

Alla domanda se asseconderà la campagna elettorale per Vincenzo De Luca in Campania, puntualizza: "Flora Beneduce, mia cara amica e consigliere regionale di Forza Italia, ha lasciato il partito e si è fatta una sua lista con la quale sostiene De Luca. Conosco Flora e certo ricambierò il favore nello spirito di amicizia. Perché, come lei ricorda, io sono e resto eurodeputato di Forza Italia". Insomma, il suo è un chiaro appoggio al Pd. Nonostante questo però l'europarlamentare non ha alcuna intenzione di fare il transfugo: niente passaggio con Matteo Renzi, "io ho un solo simbolo, sono come dire un uomo-partito".

