Matteo Salvini sull'espulsione di Luca Palamara dall'Anm: "Bene, ma non basta. Ora riformare la giustizia"

20 giugno 2020 a

a

a

Espulso, cacciato dall'Anm senza neppure essere ascoltato. Si parla di Luca Palamara, il magistrato travolto dallo scandalo-intercettazioni. Fuori dai giochi. Ma per Matteo Salvini, bersaglio privilegiato proprio di quelle intercettazioni dove veniva attaccato e insultato, non basta. Immediatamente dopo l'espulsione, è fioccato il commento del leader della Lega: "Un primo segnale di cambiamento è stato dato, ma non basta. Una profonda riforma della Giustizia, civile, penale e amministrativa è fondamentale per rilanciare l'Italia - sottolinea Salvini -. Tempi certi dei processi, certezza della pena, separazione delle carriere: la Lega è pronta", conclude il leader.

"Il potere occulto delle toghe". Senaldi, svela il lato oscuro della magistratura: se non c'è un Salvini da far fuori...

"Matto, va fermato": Non solo Salvini, nel mirino di Palamara anche il procuratore antimafia Gratteri: chat sconvolgenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.