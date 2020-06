Giorgia Meloni contro Vincenzo De Luca al Live: "Farebbe più bella figura". La risposta agli insulti del governatore Pd

22 giugno 2020 a

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca insulta Matteo Salvini e Giorgia Meloni lo sistema in diretta. "Perdesse meno tempo a fare questi suoi monologhi senza contraddittorio - spiega la leader di Fratelli d'Italia in collegamento al Live con Barbara D'Urso -, insultando tra l'altro con una volgarità che decisamente non dovrebbe uscire dalla bocca di un rappresentante delle istituzioni, e dedicasse più tempo ai cittadini della Campania che aspettano risposte. Farebbe più bella figura". "A me - conclude la Meloni rivolgendosi all'esponente del Pd - quello che ha da dire e le sue similitudini interessano poco e non fanno neanche ridere".

