Giorgia Meloni a Pulp Podcast? Fedez smaschera Schlein e Conte

Perché Giorgia Meloni e non gli esponenti dell'opposizione? Presto detto: perché Elly Schlein ha declinato l'invito e Giuseppe Conte non ha mai risposto. A replicare alle accuse che stanno arrivando in queste ore a Pulp Podcast ci pensa direttamente il programma. La puntata, viene precisato, "rappresenta uno dei confronti politici più ampi ospitati finora da Pulp Podcast, che negli ultimi anni si è affermato come uno spazio di dibattito pubblico capace di coinvolgere un pubblico spesso distante dai formati tradizionali dell'informazione politica. Proprio sul tema del referendum il podcast ha ospitato esponenti di entrambi gli schieramenti, quello del Sì e quello del No, facendo sedere al tavolo l'ex magistrato Gherardo Colombo , il magistrato Nicola Gratteri, Antonio Di Pietro, Carlo Calenda e Nicola Fratoianni" .

Non solo, perché "gli autori e i conduttori hanno inoltre tentato più volte di invitare la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, così da poter offrire anche a loro lo stesso spazio per perorare la propria posizione. La segretaria del Pd ha declinato l'offerta in data 17 marzo, mentre nessuna risposta è arrivata dal leader 5 Stelle".

Lo stesso Fedez, conduttore della trasmissione, ha detto di essere molto contento "di questa opportunità. Giovedì esce la puntata. Al netto degli articoli che stanno uscendo e che ovviamente usciranno dandoci per degli asserviti al potere, almeno voi della della mia community e che seguite Pulp sapete benissimo che abbiamo invitato già Gratteri che è platealmente per il no, Gherardo Colombo, abbiamo invitato Di Pietro e soprattutto abbiamo inviato delle email, prima di girare questa puntata, sia alla segreteria della Schlein del Pd che a Conte Del Movimento Cinque Stelle e abbiamo sempre offerto spazio a tutti". "Come immaginerete - ha aggiunto sempre su Instagram - le domande le abbiamo fatte e quindi siamo molto contenti di questa opportunità, di questo traguardo per il podcast e abbiamo cercato di creare un luogo di dibattito sano. L'abbiamo costruito nel tempo, quindi per noi è un bel traguardo".