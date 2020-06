Matteo Salvini accolto dal "concertino" dei contestatori: "Volete i porti aperti? Ospitate un migrante a casa allora"

23 giugno 2020 a

a

a

I manifestanti di sinistra hanno accolta Matteo Salvini in Liguria a suon di "Bella ciao" e "Carola Rackete". Un'ospitalità che sembra non scalfire il leader della Lega che più puntuale che mai riprende il "concorso canoro" e commenta: "Concertino del foltissimo gruppo di "amici" incontrato ieri in Liguria. Chiedono porti aperti al ritmo di "Bella Ciao", volendo potrebbero prendersi in casa qualche clandestino di quelli oggi accuditi, a spese degli italiani, sulle navi da crociera volute dal governo in Sicilia" scrive su Facebook.

Ma per Salvini non è la prima volta. Anche a Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia, i contestatori inneggiavano all'accoglienza. L'ex ministro per tutta risposta ha chiesto loro di prendersi in carica due migranti a testa. Risultato? Tutti muti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.