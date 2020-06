Matteo Salvini davanti al ministero contro Lucia Azzolina: "Sei un disastro, bocciata"

25 giugno 2020 a

Oggi è il giorno della manifestazioni contro Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione M5s, nel mirino dopo la presentazione del piano (inesistente) per la ripartenza a settembre. Cortei in tutta Italia, e a capo di uno di questi c'è Matteo Salvini. Il leader della Lega ha manifestato davanti al ministero dell'Istruzione, appunto. Lo mostra su Twitter, dove scrivere di essere impegnato "per portare la voce di studenti, insegnanti, presidi, sindaci e genitori di fronte al disastro di un ministro totalmente inadeguato e di un governo che mette la scuola in fondo all'ordine delle priorità", conclude Salvini. Ma a parlare ancor più chiaro c'è la foto a corredo del cinguettio, che mostra la delegazione leghista davanti al dicastero, Salvini al centro, tutti dietro un enorme striscione bocciato che recita: "Azzolina bocciata!".

