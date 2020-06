Guido Crosetto e i bulgari di Mondragone: "Il coronavirus sta tornando, chi ha paura di sembrare razzista". Messaggio a De Luca e sinistra

27 giugno 2020 a

In coronavirus veritas. Guido Crosetto scrive su Twitter quello che quasi tutti, al di fuori dei salottini-bene della sinistra al caviale italiana, sanno da sempre. Lo spunto è il nuovo focolaio di Mondragone, in provincia di Caserta, con la rivolta di decine di bulgari letteralmente fuggiti dalla loro quarantena, alla faccia dei migliaia di italiani costretti a restare in casa.

"Il virus sta tornando - ammonisce il fondatore di Fratelli d'Italia -. Sulle spalle dell’ideologia e cioè di chi ha paura di sembrare razzista facendo rispettare le stesse regole a chiunque, indipendentemente dal colore della pelle e dal luogo di nascita. Chi non è razzista non ha paura a trattare tutti allo stesso modo". Ovvio, ma non per tutti.

