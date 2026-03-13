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Alessandro Orsini perde la testa contro Crosetto: "Non mi fai paura"

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venerdì 13 marzo 2026
Alessandro Orsini perde la testa contro Crosetto: "Non mi fai paura"

2' di lettura

Alessandro Orsini ha scritto un lungo post su X per piegare i motivi per cui vincerà in tribunale contro Guido Crosetto. Un delirio totale, come sempre. "La prima ragione è che l'aggressione contro l'Iran è anche responsabilità di Guido Crosetto - ha scritto il professore -. , Giorgia Meloni e Antonio Tajani, i quali hanno costituito un blocco all'interno dell’Unione europea per impedire l’adozione di misure punitive contro Netanyahu. Crosetto, Tajani e Meloni hanno sempre lavorato per porre Netanyahu nella condizione di sterminare i palestinesi senza impedimenti e di bombardare qualsiasi Paese del Medio Oriente senza dover pagare per i propri crimini".

"Qualunque alleanza tra chi ha sostenuto Netanyahu durante il genocidio del popolo palestinese - ha ribadito Orsini -, cioè Tajani, Meloni e Crosetto, e chi lo ha avversato, è un abominio che spingerebbe milioni di italiani a non votare. Ricordo a Crosetto che, il 22 dicembre 2024 si è recato a Tel Aviv per stringere le mani sporche di sangue del suo omologo, Israel Katz, come da foto allegata pubblicata sul sito del Ministero della Difesa".

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E ancora: "Crosetto, non mi fai nessuna paura. Rido di te e dei pupazzi politici della Casa Bianca che siedono accanto a te nel governo Meloni dei pagliacci. Siete un gruppo di falliti politici o di politici falliti".

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