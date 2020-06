Matteo Salvini, schiaffo alla sinistra: "Tornerò al Papeete anche se darà fastidio a chi è abituato a Montecarlo"

29 giugno 2020 a

"Quest'estate se posso tornerò al Papeete". Matteo Salvini, da Agorà su Raitre, manda un bacione a chi, da sinistra, recita il tormentone (denigratorio) della spiaggia glamour di Milano Marittima, che tanta narrativa politica ha creato dal 2019 a oggi. "Solo per qualche giorno - mette subito in chiaro, avvertendo i colleghi della maggioranza e soprattutto quelli del governo - perché spero che il Parlamento lavori luglio, agosto e settembre, perché non sono mesi in cui chiudere. Ma spero comunque di regalare ai miei figli qualche giorno di tranquillità. Anche se farlo in una spiaggia italiana può dar fastidio a qualche radical chic, abituato a Montecarlo o a posti molto più infighettati",

